لبنان يفشل في التغلب على كوريا الشمالية بالخسارة بهدفين دون رد

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الخميس 5 سبتمبر 2019
فشل المنتخب اللبناني في التغلب على نظيره كوريا الشمالية، حيث انتهت المباراة بينهما اليوم بفوز الأخير بهدفين دون رد، ضمن التصفيات الاسيوية المؤهلة لكأس العالم وكاس اسيا. وسجل جونج ايل جوان هدفي الفوز لصالح المنتخب الكوري الشمالي في الدقيقتين (7 و56).
وتصدرت كوريا الشمالية المجموعة الثامنة، مؤقتا، فيما تذيلها المنتخب اللبناني مؤقتا بعد الخسارة الأولى تاريخيا له أمام منافسه. ويلتقي في المباراة الثانية ضمن ذات الممجموعة، اليوم الخميس، سريلانكا مع تركمانستان على ستاد مضمار كولومبو في كولومبو. وتقام الجولة الثانية من منافسات المجموعة يوم الثلاثاء المقبل 10 أيلول/سبتمبر، حيث تلعب تركمانستان مع كوريا الجنوبية في عشق أباد، وسيريلانكا مع كوريا الشمالية في كولومبو.
ويسافر منتخب لبنان إلى عمان لمواجهة المنتخب العماني وديا في 10 من الشهر الجاري.
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