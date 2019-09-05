مدرب اسبانيا: لن يتم استدعاء رودريغو بعد فشل انتققاله لأتلتيكو مدريد

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الخميس 5 سبتمبر 2019
أصر روبرت مورينو على أن رودريجو مورينو في الإطار الصحيح للعب مع منتخب إسبانيا خلال فترة الاستراحة الدولية.
كان قلب فالنسيا مهاجمًا في رحلة صيفية إلى أتلتيكو مدريد ، لكن الصفقة تراجعت في الأيام الأخيرة من نافذة الانتقالات.
وقال مدرب أسبانيا "رودريجو مثالي ، كما هو الحال دائمًا".
"أعتقد أنه لاعب محترف للغاية. يبدو أيضًا أنه شخص جيد.
"بالنسبة لعملية توقيعه المحتمل لأتلتيكو ، أعتقد أنه من الخارج ينظر إليه ، لقد كان محترماً للغاية.
"لا أعتقد أنه سيكون له تأثير. إذا فكرنا بطريقة مختلفة ، فلن يأتي".
في غياب ألفارو موراتا ودييجو كوستا ، ينافس رودريجو مع باكو ألكاسير في بداية المباراة أمام رومانيا.
وقال داني باريجو لـ EFE عن ناديه وزميله الدولي "رودريغو لاعب مهم للغاية بالنسبة لنا ، مثلما ظهر خلال فترة وجوده في فالنسيا".
"إنه لاعب حيوي بالنسبة لنا [في فالنسيا] ونحن سعداء لأنه سيبقى هذا العام."
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