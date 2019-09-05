تشكيلة المنتخب الوطني في مواجهة سنغافورة

Advertisements Advertisements الخميس 5 سبتمبر 2019 كتب الخليج 365 أعلن مدرب منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم سامي النعاش قبل قليل عن التشكيلة المختارة لمباراة المنتخب مع نظيره السنغافوري التي ستنطلق الساعة 2:45 عصر اليوم بتوقيت اليمن على استاد سنغافورة الوطني في الجولة الأولى من التصفيات المشتركة المؤهلة إلى كأس العالم (قطر2022) وكأس آسيا (الصين2023).

وفيما يلي التشكيلة:- - في الحراسة سالم عوض . - في الدفاع احمد الصادق ومدير عبدربه ومحمد فؤاد ومفيد جمال. Advertisements - في الوسط عماد منصور وناصر محمدوه ومحمد المداري . - وفي الهجوم عبدالواسع المطري واحمد السروري ومحسن قراوي. المباراة منقولة على قناة الكأس المفتوحة وقناة اليمن من اليمن والقناة السنغافورية. Advertisements Advertisements

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