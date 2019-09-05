سبب رفض ديمبلي التوقيع لصالح باريس سان جيرمان 

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الخميس 5 سبتمبر 2019

كتب محمد عبد العزيز

كشف عثمان ديمبيلي، لاعب برشلونة الإسباني الحالي، عن سبب رفضه الانتقال إلى باريس سان جيرمان خلال النتقالات الصيفية المنصرمة.



كان برشلونة مستعدًا لاستخدام الفرنسي كجزء من صفقة لإعادة توقيع نيمار ، لكنه لم يكن مستعدًا للاستماع إلى عمالقة دوري الدرجة الأولى الفرنسي. يبدو أنه من غير المرجح أن يتم منح ديمبيلي مكانًا ثابتًا في بداية عهد إرنستو فالفيردي ، بعد وصول أنطوان جريزمان.

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"لا يهمني من يأتي ، المنافسة لا تخيفني ؛ سأقاتل من أجل النجاح هنا" ، قال ديمبيلي لـ ليكيب.

أصر المهاجم أيضًا على أنه يعتزم البقاء في برشلونة وتحقيق أحد أحلامه هناك: الفوز بجائزة الكرة الذهبية.

إن إحجام دمبل عن مغادرة Camp Nou هو على الرغم من علاقته الكبيرة مع مدرب PSG Thomas Tuchel.

عمل الزوجان معًا في فريق بوروسيا دورتموند في موسم 2016/2017 ، حيث لعب ديمبيلي دورًا أساسيًا للفريق الذي أدى إلى انتقاله إلى برشلونة.