بالفيديو.. سيرجيو راموس يظهر مهاراته في التسديد بتدريبات المنتخب الاسباني

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الخميس 5 سبتمبر 2019
كتب
محمد عبد العزيز
أنهى سيرجيو راموس، لاعب برشلونة تدريبات المنتخب الإسباني في بوخارست من خلال احد التسديدات من حافة منطقة الجزاء.
وتواجه أسبانيا رومانيا في حلبة أرينا الوطنية يوم الخميس وتتطلع إلى الحفاظ على سجلها بنسبة 100 في المائة في تصفيات أوروبا 2020.
وقال راموس بعد العثور على أعلى الزاوية اليسرى: "لست بحاجة إلى القول ؛ ضعها هناك ، آلة."
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