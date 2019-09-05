بالفيديو.. سيرجيو راموس يظهر مهاراته في التسديد بتدريبات المنتخب الاسباني

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الخميس 5 سبتمبر 2019

كتب محمد عبد العزيز

أنهى سيرجيو راموس، لاعب برشلونة تدريبات المنتخب الإسباني في بوخارست من خلال احد التسديدات من حافة منطقة الجزاء.

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وتواجه أسبانيا رومانيا في حلبة أرينا الوطنية يوم الخميس وتتطلع إلى الحفاظ على سجلها بنسبة 100 في المائة في تصفيات أوروبا 2020.

وقال راموس بعد العثور على أعلى الزاوية اليسرى: "لست بحاجة إلى القول ؛ ضعها هناك ، آلة."