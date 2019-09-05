وفاة نجل أسطورة البرازيل كافو بنوبة قلبية

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الخميس 5 سبتمبر 2019

كتب محمد عبد العزيز

تعرض دانيلو فيليشيانو دي مورايس لأزمة قلبية أثناء لعبه كرة القدم مع الأصدقاء يوم أمس الأربعاء، ولم يتم الثلاثين عام.



تشير التقارير في البرازيل إلى أن دانيلو اشتكى من الشعور بالتعب بعد أن لعب لمدة عشر دقائق في منزل عائلة كافو في ساو باولو.

تم نقله بعد ذلك إلى مستشفى ألبرت أينشتاين بالمدينة ، لكنه توفي على الرغم من الجهود التي بذلها الأطباء.

تم تأكيد الخبر المروع من قبل زميل كافو السابق وصديقه باولو سيرجيو.

كان دانيلو هو الأكبر بين ثلاثة أطفال من الفائز بكأس العالم - والذي كان يعتبر أفضل لاعب في الفريق منذ عشر سنوات.

ساو باولو ، النادي البرازيلي الذي بدأ فيه كافو (49 عامًا) مسيرته ، سارع بإرسال رسالة دعم إلى أحد أعظم لاعبيه على الإطلاق.

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قالوا: "ساو باولو فيوتيبول كلوب تأسف بشدة لوفاة دانيلو ، ابن كافو.

"النادي يتعاطف مع وتمني لقوة الأصنام الثلاثة والأصدقاء والأصدقاء الكثير من القوة."

وأضاف نادي سابق آخر بالميراس: "جمعية بالميراس الرياضية تنعى وفاة دانيلو ، ابن كافو ، وتعرب عن تعازيها لبطل العالم وأسرته".

قدم كافو 142 مباراة للبرازيل خلال مسيرته اللامعة التي شهدت فوزه بكأس العالم مرتين ، في عامي 1994 و 2002.

كما ساعد البلاد على الفوز بلقب كأس أمريكا الجنوبية وتقاعد كجائزة أسطورة وطنية تعتبر واحدة من أعظم لاعبي البرازيل على الإطلاق.

على مستوى النادي ، كان كافو بطل الدوري مع ساو باولو قبل الانتقال إلى أوروبا للانضمام إلى ريال سرقسطة ، حيث فاز بكأس الكؤوس الأوروبية في عام 1995.

قضى ست سنوات في نادي روما ، وساعد النادي في أن يصبح واحداً من أقوى الفرق في أوروبا ، وتوج بلقب دوري الدرجة الأولى الايطالي في عام 2001.

بعد انتقاله إلى ميلان ، استقر بسرعة لمساعدة الفريق على الفوز باللقب في عام 2004 - واستمروا في الفوز بدوري الأبطال بعد ثلاث سنوات.