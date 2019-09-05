رومانيا - أسبانيا: روبرت مورينو يتطلع إلى صنع التاريخ مع لاروجا

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الخميس 5 سبتمبر 2019

كتب محمد عبد العزيز

في هذا الوقت من العام الماضي ، كان روبرت مورينو المدرب الحالي لمنتخب اسبانيا يعمل إلى جانب لويس إنريكي كمساعد له بينما كانت إسبانيا تستعد لرحلة لمواجهة إنجلترا في ويمبلي، والآن ، بعد 363 يومًا من الفوز في لندن ، يستعد روبرت لتولي مسؤولية أول مباراة له كرئيس دائم لإسبانيا مساء الخميس.



يتطلع مورينو إلى القيام بشيء لم يقم به أسلافه من قبل - الفوز في رومانيا، بعد تعادل المنتخب الإسباني ثلاث مرات وخسر ثلاث من زياراته الست قبل مواجهةرومانيا.

رومانيا والسويد وهولندا هي الدول الوحيدة التي لم تفز فيها إسبانيا أبدًا.

على الرغم من هذا السجل الرهيب في بلد أوروبا الشرقية ، يعتقد الرومانيون أن أسبانيا يجب أن تكون المرشح الأوفر حظاً لهذا التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأوروبية 2020 بسبب الفجوة الحالية في الجودة بين الجانبين.

عانت كرة القدم الرومانية من تراجع في مكانتها ، حيث سقط عمالقة ستيوا (FCSB الآن) ودينامو بوخارست على الساحة الأوروبية.

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وقال كوزمين كونترا مدرب رومانيا "هذا يضرنا كثيرا لأن لاعبينا لا يعتادون على اللعب على أعلى مستوى أسبوع في الأسبوع."

"أسبانيا هي المرشح القوي للغاية ، لكننا سنقاتل". قدم أداء رومانيا في بطولة أوروبا تحت 21 سنة هذا الصيف ، حيث وصلت إلى الدور نصف النهائي ، الأمل في انتعاش حظوظ البلاد.

كانت إسبانيا هي الفائز النهائي في هذه البطولة ، حيث حقق ثلاثة من هؤلاء الذين تقل أعمارهم عن 21 عامًا تقدمًا كبيرًا في الاختيار الحالي الحالي - فابيان رويز ، وميكل أويرزابال ، وداني سيبالوس.

ستتاح لرومانيا فرصة اللعب في أرينا ناشونال في بوخارست إذا تأهلت لنهائيات كأس الأمم الأوروبية 2020 ، وبعد الحصول على سبع نقاط من مبارياتها الأربع الأولى في التصفيات ، تبدو فرصها في جعل البطولة جيدة.

وتأتي أسبانيا في هذه المباراة برصيد 100 في المئة في التصفيات حتى الآن بأربعة انتصارات من أربع مباريات ولا يزال يتعين عليها استضافة جزر فارو ومالطا في المنزل قبل انتهاء المجموعة.

كانت آخر مباراة في إسبانيا هي فوز مثير للإعجاب على السويد 3-0 في يونيو ، لكن روبرت لم يعد لديه الجناحين اللذين بدأا تلك اللعبة متاحة له.

يُصاب إيسكو وماركو أسينسيو حالياً ، تاركين مدرب أسبانيا مع أمثال سيبالوس وأويرزابال وبابلو سارابيا ورودريجو مورينو للاختيار من بينها.