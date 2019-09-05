رابطة المحترفين تدرب مسؤولي المباريات على النظام الذكي (SPLIS)

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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تعقد لجنة مراقبي ومنسقي المباريات في رابطة الدوري السعودي للمحترفين غدا الجمعة 6 / 9 / 2019م، ورشة عمل للكوادر العاملة في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين ودوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى للمحترفين، على جميع الإدارات واللجان المعنية، من أجل شرح آلية العمل عبر النظام الالكتروني SPLIS.

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وأوضح رئيس لجنة مراقبي ومنسقي المباريات المهندس سلمان النمشان، أن ورشة العمل التي تحتضنها قاعة المؤتمرات الإعلامية في استاد الملك فهد الدولي بالرياض وعلى مدى 7 ساعات، تستهدف المراقبين، المنسقين الإعلاميين، المنسقين العاميين، لجنة الحكام، لجنة المسابقات في رابطة الدوري السعودي للمحترفين والاتحاد السعودي لكرة القدم، إضافة إلى لجنة الانضباط، وذلك بهدف التعرف على آلية استخدام نظام الرابطة الذكي لإدارة المباريات، وتفصيل جميع إجراءات النظام، وكيفية رفع التقارير من مختلف الجهات واللجان المشتركة في التنظيم عبر النظام، بما فيها تعيين المراقبين والحكام والمنسقين الإعلاميين، وكذلك التقارير الخاصة بكل مباراة من الجهات كافة.

وأبان النمشان بأن اللجنة أعطت كل جهة من الجهات المعنية صلاحية الدخول إلى النظام عن طريق اسم مستخدم لكل جهة، من أجل الوصول إلى البيانات التي تحتاجها بحسب طبيعة عملها، والتي ستتيح رفع كل التقارير الخاصة بكل مباراة الكترونيا عقب انتهائها مباشرة، وإمكانية الوصول لها من قبل الجهات المستفيدة، سواء الأندية التي تهتم بجوانب إحصائية خاصة بهم والمتعلقة بجميع بيانات اللاعبين والبطاقات والإيقافات، أو الحكام والمراقبين والمنسقين وكذلك مقيمي الحكام.

وقد وقعت رابطة الدوري السعودي للمحترفين في يونيو الماضي عقدا مع الشركة المزودة لخدمات تقنية المعلومات للاتحاد الآسيوي لكرة القدم، من أجل أتمتة التعاملات والتقارير الإدارية كافة، المتعلقة بمباريات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ودوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى للمحترفين، ابتداء من الموسم الحالي، على غرار النظام المعمول به في الاتحاد القاري.