شكرا لقرائتكم فايلر يتلقى تطعيمات قبل السفر لغينيا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تلقى السويسرى رينيه فايلر، المدير الفنى للنادى الأهلى ومساعديه؛ تطعيمات قبل سفر الفريق لغينيا الاستوائية. ويستعد الأهلى للسفر إلى غينيا الاستوائية ليلة 11 سبتمبر الجارى لمواجهة «كانو سبورت» بطل غينيا الاستوائية فى ذهاب دور الـ٣٢ ببطولة دورى أبطال أفريقيا والمحدد لها يوم 14 سبتمبر الجارى. وكان الأهلى قد صعد إلى هذا الدور بعد تخطيه عقبة «إطلع برة» بطل جنوب السودان فى الدور التمهيدى بمنافسات دورى أبطال أفريقيا وذلك بعد فوزه بنتيجة 13- صفر فى مجموع مباراتى الذهاب والإياب.

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