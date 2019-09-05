شكرا لقرائتكم بالمستندات .. "بعد رد الفيفا" عمومية الجبلاية تجتمع بحضور عمرو الجنايني... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلنت اللجنة المفوضة من الجمعية العمومية بالإتحاد المصري لكرة القدم برئاسة محمد الطويلة، عقد إجتماع الجمعية العمومية في الفترة القادمة. ويأتي ذلك الإجتماع من أجل توضيح الأمور الخاصة بلجنة إدارة الجبلاية والإتحاد المصري لكرة القدم وموقف الجمعية العمومية منه. كما أرسلت اللجنة المفوضة خطاباً رسمياً للسيد عمرو الجنايني رئيس اللجنة المفوضة من الإتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) تطالب منه بضرورة الحضور إلى إجتماع الجمعية العمومية للرد على إستفسارات المتعلقة باللجنة.

خطاب عمومية الجبلاية لعمرو الجنايني ويأتي ذلك متوافقاً مع ما جاء برد الإتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) على اللجنة المفوضة من الجمعية العمومية بشأن الإستفسار عن حيثيات قرار اللجنة التنفيذية للإتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا).

رد الفيفا على اللجنة المفوضة من الجمعية العمومية

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