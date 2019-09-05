شكرا لقرائتكم رنيم الوليلى ونادين شاهين تتأهلان لربع نهائي بطولة الصين المفتوحة للاسكواش... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل تأهل الثنائى المصرى رنيم الوليلي لاعبة وادى دجلة والمصنفة الأولى عالميا لسيدات الاسكواش، ونادين شاهين إلى الدور ربع النهائى ببطولة "جى بى مورجان" الصين المفتوحة، والمقامة حاليا فى الصين خلال الفترة من 4 إلى 8 سبتمبر الجارى بقيمة جوائز مادية تصل إلى 112 ألف دولار للرجال ومثلهم للسيدات.
وفازت الوليلى على منافستها ميلو فان بثلاثة أشواط نظيفة فى مباراة استغرقت 26 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-5، 11-7، 11-5.
فيما حققت نادين شاهين مفاجأة مدوية عقب فوزها على الإنجليزية المخضرمة أليسون ويترز بنتيجة 3/1 فى مباراة استغرقت 37 دقيقة وجاءت نتيجة الاشواط كالتالي:4-11، 11-6، 11-5، 13-11.
وتعد بطولة الصين المفتوحة أول بطولة فى الموسم الجديد للاسكواش 2019/2020، وكانت الوليلى قد أنهت الموسم الماضى متربعة على عرش التصنيف العالمى لسيدات الاسكواش ل 10 أشهر متتالية.
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