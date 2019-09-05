ملايين النصر تُثير غضب حارس الأهلى...

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جدة - عمرو شويل رغم تقبل محمد الشناوى حارس مرمى الأهلي قرار مجلس الإدارة برفض بيعه إلى النصر السعودى خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية لحاجة الفريق إلى جهوده، إلا أن الحارس يشعر بحالة عدم رضا.
وعرض النصر السعودى شراء عقد الشناوى مقابل دفع 4 ملايين دولار، إلا أن مسئولى القلعة الحمراء رفضوا العرض وطلبوا 8 ملايين دولار للموافقة على بيع الحارس الدولى.
ما أثار حفيظة الشناوى هو أنه كان يفكر فى قبول العرض السعودى، بسبب المقابل المالى الضخم، الذى سيحصل عليه، ورغبة منه فى تأمين مستقبله.
وهناك سبب آخر يقف وراء استياء الحارس الدولى، وهو أنه لم يتم مفاتحته من قبل مسئولى القلعة الحمراء لتعديل عقده وترضيته بعد رفض العرض السعودى الضخم للتعاقد معه.
ولم تقم إدارة الأهلى بتعديل عقد الشناوى منذ آخر تعديل طرأ عليه عقب انتهاء دورى أبطال أفريقيا نسخة 2018، والتى خسرها الأهلى من الترجى التونسى.
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