شكرا لقرائتكم بعد خطفه من الزمالك .. الإنتاج الحربي يضع الرتوش الأخيرة لضم باسم مرسي... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يستعد باسم مرسى مهاجم الإنتاج الحربى للخضوع لفحص طبى اليوم الخميس، قبل المشاركة فى مران ناديه بعد انهائه البرنامج الذى وضعه له الجهاز الطبى بسبب معاناته من التهابات فى وتر أكيلس.

وكان باسم مرسى قد حرص على التدريب بشكل منفرد على ملعب المصانع الحربية بعيداً عن تدريب الفريق بسبب التهابات فى وتر أكيلس، بعدما أنهى البرنامج التأهيلى الذى وضعه له الجهاز الطبى بالإنتاج، والذى استمر 10 أيام منذ 25 أغسطس الماضى.

ونجح نادى الإنتاج الحربى فى التعاقد مع باسم مرسى مهاجم الزمالك لمدة موسمين بشكل نهائى.

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ويأتى انضمام باسم مرسى للإنتاج الحربى فى صفقة انتقال حر وعلى طريقة البيع النهائى وليس الإعارة بعد عدم قيد اللاعب فى قائمة الزمالك للموسم الجديد.

كان الزمالك قد اشترط عدم مشاركة باسم مرسى فى مواجهات الإنتاج الحربى ضد النادى الأبيض وهو الأمر الذى رفضه مسئولو الإنتاج الحربى متمسكين بظهور اللاعب فى كل المباريات.

ووقع باسم مرسى على العقد الجديد فى حضور اللواء أشرف عامر رئيس النادى وخالد مهدى مدير الكرة بالفريق.