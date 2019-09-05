بلغاريا تهزم بيرو فى بطولة العالم للطائرة...

جدة - عمرو شويل حقق منتخب ناشئات بلغاريا للكرة الطائرة على نظيره بيرو بنتيجة 3/ 2 فى إطار انطلاق منافسات المجموعة الثانية ببطولة العالم التى تستضيفها مصر بالإسماعيلية.

ومن المقرر أن يقام حفل افتتاح البطولة مساء اليوم الخميس يعقبه لقاء الافتتاح بين مصر وبورتريكو فى التاسعة مساء.

وجاءت نتائج الأشواط كالتالى: ( 25 /23) و( 25 /17 ) و(25 /23) و(25 /19 ) و(19 /17).

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و تضم المجموعة الأولى فى البطولة: مصر - البرازيل - الصين - الكاميرون - بورتريكو، ويأتى فى المجموعة الثانية: كندا - إيطاليا - كوريا - المكسيك - أمريكا، على أن يتواجد فى المجموعة الثالثة: الأرجنتين - بيلاروسيا - رومانيا - روسيا - تايلاند، وفى المجموعة الرابعة: بلغاريا - الكونغو - اليابان - بيرو - تركيا.

وتستضيف صالة هيئة قناة السويس بالإسماعيلية مباريات المجموعتين الأولى والثانية، فيما تقام مباريات المجموعتين الثالثة والرابعة على صالة 2 بمجمع الصالات المغطاة فى استاد القاهرة.