شكرا لقرائتكم محترفة الأهلي البرازيلية : تاريخ الأحمر صعب لأي ناد أفريقي الوصول إليها... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وأشارت إلى أنها تشعر بالانبهار منذ اليوم الأول لها فى النادي، نظرا لما شاهدته ولمسته من إمكانات وتاريخ وشعبية كبيرة من الصعب لأي ناد في إفريقيا الوصول إليها.
وأوضحت شاكيلا أنها تسعى للفوز مع الأهلي بكل البطولات هذا الموسم، خاصة أنها انضمت لفريق لا يتوقف عن حصد الألقاب.
وأضافت أنه من الطبيعي أن تتجدد دوافعها كل يوم ترتدي فيه قميص الأهلي؛ لأنها في منافسة دائمة لإثبات جدارتها بأن تكون محترفة ومميزة وتضيف للفريق.
وتحدثت شاكيلا عن مشوارها كلاعبة محترفة قبل ارتدائها قميص الأهلي قائلة: « في عامي الأول كمحترفة لعبت في ألمانيا وفزت مع فريقي ببطولة الكأس وشاركت معهم في بطولة أوروبا».
وقالت:«في العام الثاني ذهبت إلى لبنان وفزت ببطولة الكأس وحصلت على جائزة أفضل لاعبة في البطولة.. واليوم أنا في الأهلي من أجل مشوار جديد ».
ووجهت شاكيلا رساله لجماهير الأهلي قائلة: «أنا متشوقة للغاية لرؤية الجمهور خلال مبارياتنا بعد الدعم الذي وصلني منهم على مواقع التواصل الاجتماعي ولا أستطيع الانتظار حتى أرى جماهيرنا خلال المباريات المقبلة للفريق، بالإضافة لهؤلاء الأشخاص الذين دعموني من قبل عبر مواقع التواصل الاجتماعي».
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