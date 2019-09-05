شكرا لقرائتكم علاء مقلد وأنور يشهدان عمومية الزمالك... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل بدأ التسجيل فى الجمعية العمومية للزمالك فى التاسعة صباح اليوم الخميس وحتى التاسعة مساءً، ويستمر على مدار يومى الجمعة والسبت المقبلين، على أن يتم عقد الاجتماع الختامى لمناقشة الميزانية يوم السبت المقبل فى تمام التاسعة مساءً.

وحرص اللواء علاء مقلد، عضو مجلس إدارة الزمالك، على التسجيل فى كشوف الجمعية العمومية للزمالك، المنعقدة الآن، بمقر القلعة البيضاء بميت عقبة، والمقرر استمرارها حتى السبت المقبل، للتصويت على ميزانية السنة الحالية، بعدما أعلن مجلس إدارة القلعة البيضاء، برئاسة مرتضى منصور، وجود فائض يقدر بـ170 مليون جنيه، بالإضافة إلى التصويت على الانتخابات التكميلية لمجلس الإدارة.

كما حرص حمادة أنور مدير قطاع الناشئين بالنادى و المرشح على انتخابات الابيض الحالية على التسجيل فى العمومية أيضا تمهيدا للتصويت على الميزانية و الانتخابات التكميلية .

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كان حمادة أنور قد تقدم بأوراق ترشحه على مقعد العضوية فى انتخابات النادى الأبيض التكميلية، و لم يتقدم احد امام الرباعى انور و اشرف زكى و احمد عادل و احمد مرتضى

فيما قرر مجلس إدارة الزمالك أن يكون هناك ورقة أخرى خاصة بالانتخابات التكميلية بخلاف ورقة التصويت على الميزانية وستكون تلك الورقة خاصة بالتصويت على انتخاب أشرف ذكى فى منصب أمين الصندوق، والثلاثى أحمد مرتضى منصور وحمادة أنور وأحمد عادل عبد الفتاح المرشحين فى منصب عضوية مجلس الإدارة، وستضمن تلك الورقة خيارين إيما الموافقة على انتخابهم ونجاحهم بالتزكية أو الرفض، حيث سيتم التصويت من خلال الجمعية العمومية على الأمر لعدم ترشح أحد أمامهم على تلك المناصب فى الانتخابات التكميلية للنادى الأبيض.