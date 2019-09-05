تريند الموجز| مبادرة للتهدئة بين قطبيّ الكرة المصرية .. تهديد الكاف للزمالك .. صلاح إلى برشلونة

الموجز

نشر موقع "الموجز" خلال الساعات الماضية عدة أخبار وموضوعات خاصة بالشأن الرياضي نالت اهتمام القراء، وحققت تفاعلا كبيرا، وأصبحت "تريند" على السوشيال ميديا، أهمها مبادرة سيف زاهر للتهدئة بين قطبيّ الكرة المصرية، ورأي أحمد ناجي في تدريب الحضري حراس المرمى، وتهديد الكاف باستبعاد الزمالك من بطولة إفريقيا، ومحمد صلاح إلى برشلونة.

سيف زاهر يطلق مبادرة لتهدئة الأجواء بين الأهلي والزمالك

أطلق الإعلامي سيف زاهر، مبادرة لتهدئة الأوضاع بين قطبي الكرة المصرية "الزمالك والأهلي".

وقال " زاهر " خلال تقديم برنامجه " المذاع عبر فضائية " أون سبورت "، : كفاية كده , هناك غضبا واضحا بين جماهير ومسؤولي قطبي الكرة المصرية، إضافة إلى أن الإعلام الرياضي يشعل الأزمات , لازم نهدى الأوضاع ونفكر في الأجيال القادمة .

مضيفا : عايزين نكون في ظهر الدولة ونشهد انطلاق دوري ممتاز مميز للغاية وتعود الجماهير إلى المدرجات من جديد.

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احمد ناجى يكشف رأيه في تدريب الحضرى حراس المنتخب

كشف احمد ناجى مدرب حراس مرمى المنتخب السابق، عن رأيه في تولي عصام الحضري منصب مدرب حراس مرمى المنتخب في الجهاز الفني الجديد للفراعنة.

وأكد احمد ناجى في تصريحات لقناة "أون سبورت"، أن الحضري يمتلك خبرات كبيرة خاصة في ظل مشاركته في عدد كبير للغاية من البطولات، إضافة إلى كونه حارسًا مميزًا يمتلك إمكانات رائعة.

وأضاف احمد ناجى أن فكرة تولي الحضري هذا المنصب تحكمها معايير كثيرة، مشددًا على أن الأمر ليس بهذه السهولة.

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الاتحاد الأفريقي لكرة القدم يهدد الزمالك بالاستبعاد من دوري أبطال أفريقيا

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هدد الكاف الزمالك بالاستبعاد من بطولة أفريقيا وإلغاء رخصة النادي، في حالة عدم تسديد مستحقات لاعبيه المتأخرة كاملة و على رأسهم لاعب الفريق السابق البوركينى عبد الله سيسيه والتى تبلغ تقريبا 160 ألف دولار حتى نهاية شهر سبتمبر الجاري.

ومنح الاتحاد الأفريقي "كاف" مهلة لنادي الزمالك حتى 30 سبتمبر الجاري، لتقديم ما يفيد بسداد تلك المديونيات، موضحًا في خطابه لنادي الزمالك أنه في حال عدم سداد تلك المديونية سيتم تطبيق القرارات عليه فورًا .

وكان الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" قد قرر توقيع عقوبة على نادي الزمالك فى وقت سابق، قدرها 20 ألف دولار بسبب عدم تسليم التذاكر المخصصة للكاف إلى وفد الاتحاد الأفريقى والرعاة فى نهائى الكونفدرالية ضد نهضة بركان المغربى فى البطولة التى توج بها الفريق الأبيض.

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صورة صلاح مع زوجة مسئول في برشلونة تثير التساؤلات

أثارت صورة متداولة لمحمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي، مع زوجة مسئول في نادي برشلونة الإسباني، جدلا كبيرا، خلال الساعات الماضية، خاصة بعد التقارير الإعلامية التي تحدث عن رغبة إدارة الريدز في بيع اللاعب المصري بأعلى سعر الموسم المقبل.

ونشرت زوجة اللاعب السابق إريك ابيدال، السكرتير الفني لفريق برشلونة، صورة تذكارية تجمعها بصلاح، أثناء تواجده بدبي.

وأثارت الصورة تساؤلات كثيرة، كان أبرزها، هل تحدث أبيدال مع صلاح عن الانضمام لبرشلونة؟

وكان صلاح سبق وأن وصف برشلونة بأنه النادي المفضل له في إسبانيا.

وزاد الأمر غموضا، خاصة بعدما كشفت مؤخرا، صحيفة "ميرور" البريطانية، أن ليفربول يدرس بيع نجمه الأول محمد صلاح، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، لتوفير المال من أجل التعاقد مع أفضل المواهب الشابه في العالم، مثل كيليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان، وجادون سانشو نجم بروسيا دورتموند.

وأضافت الصحيفة الشهيرة: "رغم أن صلاح يعد النجم المفضل لجماهير ليفربول، فإن إدارة الريدز ترى أن الوقت أصبح مانسبا لبيعه الموسم المقبل، بأعلى مقابل مادي".

وتأتي تصريحات "ميرور"، في أعقاب الأزمة التي اندلعت بين صلاح وزميله ساديو ماني، بعدما غضب الأخير من أنانية اللاعب المصري في إحدى الهجمات، خلال مباراة بيرنلي في الدوري الإنجليزي.

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