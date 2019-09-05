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بعد أزمته مع ماني .. ارتفاع تقييم محمد صلاح في لعبة «فيفا 20»

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الموجز

ارتفع تقييم نجم المنتخب المصري وليفربول الإنجليزي محمد صلاح في النسخة الجديدة من لعبة كرة القدم الشهيرة «فيفا 20»، والمقرر إصدارها في الـ 27 من سبتمبر الجاري.

وذكرت صحيفة «آس» الإسبانية أن النسخة الجديدة من لعبة فيفا شهدت ارتفاع تقييم محمد صلاح وباتت طاقته الجديدة 90، بعدما كان تقييمه 88 فى نسخة "فيفا 19". 

وأشارت الصحيفة إلى أن نجم منتخب البرتغال ولاعب يوفنتوس الإيطالي هو الخاسر الوحيد من بين كبار النجوم فى النسخة الجديدة من اللعبة، بعدما تراجعت طاقته درجة واحدة لتصبح 93 بعدما كان فى النسخة الماضية 94.

وأضافت أن النجم الأرجنتيني ولاعب الإسباني ليونيل حافظ على ترتيبه فى صدارة النسخة الجديدة من اللعبة منفرداً بطاقة 94، وهى نفس طاقته في النسخة الماضية.

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وتابعت الصحيفة أن النجم البلجيكي ولاعب الإسباني إيدن هازارد تصدر قائمة فريقه بطاقة 91، ثم النجم الكرواتي لوكا مودريتش، أفضل لاعب في العالم لعام 2018 بطاقة 90،  ثم المدافع سيرجيو راموس، بطاقة 89.

يأتي هذا بعد الأزمة الأخيرة التي اندلعت بين محمد صلاح وزميله في الفريق السنغالي ساديو ماني بسبب اتهام الأخير للأول بـ «الأنانية»، بعد أن رفض تمرير الكرة له في إحدى هجمات الفريق خلال مباراة «الريدز» الأخيرة أمام بيرنلي ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة الممتاز.

وذكرت تقارير صحفية تفيد بأن يفكر في بيع محمد صلاح بعد الأزمة الأخيرة، والاستفادة من المقابل المالي لضم إثنين من نجوم الكرة خلال الفترة المقبلة.

يذكر أن محمد صلاح جدير نجح في تسجيل 3 أهداف حتى الآن فى النسخة الحالية من مسابقة الدوري الانجليزي الممتاز "البريميرليج".

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