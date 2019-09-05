“الأردن الرياضية” مباراة الاردن وتايوان اليوم الخميس 5-9-2019 في تصفيات كأس العالم .....

تستأنف مساء اليوم مباريات التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى بطولة كأس العالم قطر 2022، حيث يستضيف منتخب تايوان الأول لكرة القدم، نظيره منتخب الأردن الأول لكرة القدم، وذلك في مواجهة سهلة بالنسبة للمنتخب الأردني الأول لكرة القدم، ضمن منافسات الجولة الأولى من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم قطر 2022.

حيث يبحث المنتخب الأردني الأول لكرة القدم، عن تحقيق الفوز في أولى مباريات ضمن تصفيات التأهل إلى بطولة كأس العالم والتي تقام في 2022 في دولة قطر، والتأهل إلى كأس آسيا 2023 في الصين.

ويدخل المنتخب الأردني المواجهة أمام نظيره منتخب تايوان، بحثاً عن تحقيق الثلاث نقاط، من أجل إثبات تواجده في المجموعة القوية المتواجد بها، ومحاولة الحفاظ على كافة النقاط وعدم فقدان أي من رصيده في التصفيات، من أجل خطف بطاقة التأهل مبكرا.

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كما تضم المجموعة، المنتخب الأردني ومنتخب الكويت الأول لكرة القدم، ومنتخب استراليا الأول لكرة القدم، ومنتخب نيبال ومنتخب تايوان، والذي يخوض أولى مبارياته اليوم أمام منتخب الأردن.

موعد مباراة الاردن وتايوان اليوم الخميس 5-9-2019

مباراة الأردن وتايون ، سوف تقام في تمام الساعة الـ 13.10 توقيت القاهرة، 14.10 توقيت مكة المكرمة، 11.10 توقيت جرينتش، وذلك على ملعب «تايبيه ستاديوم»، كما سوف يتم نقل المباراة عبر قنوات بي إن سبورتس إتش دي، وقناة الأردن الرياضية المفتوحة.