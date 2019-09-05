الزمالك يقرر توقيع غرامة على المتخلفين عن الحضور للجمعية العمومية

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:
قرر مجلس إدارة نادي الزمالك توقيع غرامة قدرها 300 جنيه على أى عضو يتخلف عن الحضور للجمعية العمومية التى انطلقت صباح اليوم، الخميس.
وفتح الزمالك في التاسعة من صباح اليوم، الخميس، باب التسجيل في اليوم الأول للجمعية العمومية والذي يتضمن جدول أعماله التصويت على اعتماد الميزانية بالإضافة إلى اانتخابات التكميلية لمجلس الإدارة.
وضمت القائمة النهائية للمرشحين كل من الفنان أشرف زكي على منصب أمين الصندوق، و ترشح على منصب العضوية كل من أحمد عادل عبد الفتاح نجم الزمالك لكرة السلة السابق ورئيس قطاع الناشئين بالنادي، وأحمد مرتضى عضو المجلس السابق، وحمادة أنور المدير الإدارى السابق للفريق الأبيض.
وفاز المرشحون للانتخابات بالتزكية وسيتم عرضهم على الجمعية العمومية للموافقة على انضمامهم للمجلس.
ويحق لعدد ٨٥٥٩٠ عضو بنادي الزمالك التسجيل في الجمعية العمومية للنادي والتي تقام على مدار ثلاثة أيام ابتداء من اليوم الخميس وتستمر حتى يوم السبت المقبل.
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