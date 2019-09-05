الأهلي يحدد موعد عودة ربيعة وفايلر يستفسر عن حالة وحيد

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

قال الجهاز الطبي للأهلي بقياد خالد محمود إن رامي ربيعة مدافع الفريق سيعود إلى التدريبات الجماعية عقب مواجهة الذهاب أمام "كانو سبورت" بطل غينيا الاستوائية في ذهاب دور الـ٣٢ ببطولة دوري أبطال إفريقيا والمحدد لها يوم 14سبتمبر الجاري.

وأكد الجهاز الطبي غياب ربيعة عن المباراة بسبب عدم الجاهزية بعد اصابته بشد في العضلة الخلفية خلال مباراة "اطلع برة" في إياب الدور التمهيدي بمنافسات دوري أبطال إفريقيا .

وذكر الموقع الرسمي للنادي الأحمر أن عودة ربيعة للتدريبات الجماعية ستكون بشكل تدريجي في إطار البرنامج التأهيلي الموضوع للاعب.

وفي سياق متصل استفسر السويسري رينيه فايلر المدير الفني الجديد للأهلي من الجهاز الطبي على حالة محمود وحيد، الظهير الأيسر للفريق قبل انطلاق مران الفريق مساء اليوم الخميس.

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ويعاني اللاعب من كدمة في كاحل القدم، حيث غاب عن التدريبات الجماعية خلال اليومين الماضيين وخضع لبرنامج تأهيلي للتعافي من الإصابة.

وبدأ اللاعب أمس تدريبات الجري حول الملعب على هامش مران الفريق الجماعي حيث يخضع للفحص الطبي قبل انطلاق مران الفريق مساء اليوم؛ لحسم موقفه بشأن التواجد من عدمه في تدريبات الفريق الجماعية.

ومن المقرر أن تسافر بعثه الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إلى غينيا الاستوائية ليلة 11 سبتمبر الجاري؛ وفقا للموعد الذي حدده الجهاز الفني؛ استعدادا لمواجهة "كانو سبورت".

وكان الأهلي قد صعد لدور الـ٣٢ ببطولة دوري أبطال إفريقيا بعد تخطيه عقبة «اطلع برة» بطل جنوب السودان في الدور التمهيدي بنتيجة 4 صفر في مباراة الذهاب، و9 صفر في مباراة العودة.