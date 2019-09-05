بالأرقام.. الزمالك يسد عجز النشاط الرياضي بـ 390 مليون جنيه من العضوية

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

كشف تقرير المراقب المالي بنادي الزمالك عن تقرير العالم المالي من يوليو 2018 وحتى يونيو 2019 والذي شهد تحقيق فائضاً بميزانية الزمالك وصل إلي 170 مليون جنيه.

وحصل أعضاء الزمالك على تقرير المراقب المالي على هامش فتح باب التسجيل في اليوم الأول للجمعية العمومية والذي يتضمن جدول أعماله بند اعتماد الميزانية بالاضافة الى بند اعتماد المرشحين في الانتخابات التكميلية لمجلس الإدارة.

التقرير الذي حصل الخليج 365 على نسخة منه قال إن فائض الميزانية للعام المالي 2018-2019 وصل إلي 170 مليون جنيه مقابل 268 مليون جنيه للعام المالي الماضي.

وذكر التقرير أن البند الأكثر مساهمة في فائض الميزانية هو الأشتراكات ورسوم العضوية والذى وصل إلي 390 مليون جنيه تقريبا وخلفه مباشرة ايجارات المحلات ومنافذ البيع والتي ساهمت بنحو 41 مليون جنيه.

التقرير قال إن إيرادات النشاط الرياضي وصلت إلي312 مليون جنيه فيما وصلت المصروفات فى نفس البند 440 مليون جنيه لتحقق عجز قيمته 128 مليون جنيه فيما جاء فى المرتبة الثانية في مصروفات النادي بعد النشاط الرياضي " مصاريف عمومية وإدارية" والتى صرف فيها النادي الأبيض 153 مليون جنيه تقريبا .

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وأكد التقرير المالي أن مرتضى منصور سدد مبلغ 18 مليون جنيه للنادي الأبيض في صورة اعانات وتبرعات للنادي

وفتح الزمالك في التاسعة من صباح اليوم، الخميس، باب التسجيل في اليوم الأول للجمعية العمومية والذي يتضمن جدول أعماله التصويت على اعتماد فوز الرباعي المرشح للعضوية.

وضمت القائمة النهائية للمرشحين كل من الفنان أشرف زكي على منصب أمين الصندوق، و ترشح على منصب العضوية كل من أحمد عادل عبد الفتاح نجم الزمالك لكرة السلة السابق ورئيس قطاع الناشئين بالنادي، وأحمد مرتضى عضو المجلس السابق، وحمادة أنور المدير الإدارى السابق للفريق الأبيض.

وفاز المرشحون للانتخابات بالتزكية وسيتم عرضهم على الجمعية العمومية للموافقة على انضمامهم للمجلس.

ويحق لعدد ٨٥٥٩٠ عضو بنادي الزمالك التسجيل في الجمعية العمومية للنادي والتي تقام على مدار ثلاثة أيام ابتداء من اليوم الخميس وتستمر حتى يوم السبت المقبل.