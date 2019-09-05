الأهلي يُطعم فايلر وجهازه المساعد قبل رحلة غينيا

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة -مراسل الخليج 365:

أجرى سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي اتصالًا هاتفيًا بحاتم حسونة سفير مصر في غينيا الاستوائية للاطمئنان على كافة الترتيبات الخاصة برحلة الفريق إلى غينيا الاستوائية.

ويستعد الأهلي لمواجهة كانو سبورت المقرر لها يوم 14 سبتمبر الجاري في ذهاب دور الـ٣٢ ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

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ومن المقرر أن يتوجه عبد الحفيظ رفقة سمير عدلي المدير الإداري للفريق إلى غينيا قبل البعثة بـ48 ساعة للاطمئنان على الترتيبات الخاصة بإقامة البعثة وتأمينها وملاعب التدريب وغيرها من التفاصيل المتعلقة بالرحلة.

على الجانب الآخر خضع السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي مساعديه (ديفيد سيزا المدرب العام، وتوماس بينكيل مخطط الأحمال البدنية، ويانكون ميشيل مدرب حراس المرمى) للتطعيمات الخاصة قبل السفر.

وكان الجهاز الفني قد حدد يوم 11 سبتمبر الجاري موعدًا للسفر إلى غينيا الاستوائية؛ استعدادا لمواجهة كانو سبورت.