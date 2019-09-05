الزمالك: مرتضي منصور تبرع للنادي بـ 18 مليون جنيه (مستند)

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

كشف تقرير المراقب المالي بنادي الزمالك عن تبرع مرتضى منصور رئيس النادي الأبيض بـ 18 مليون جنيه في العالم المالي 2018-2019 .

وحصل أعضاء الزمالك على تقرير المراقب المالي على هامش فتح باب التسجيل في اليوم الأول للجمعية العمومية والذي يتضمن جدول أعماله بند اعتماد الميزانية بالاضافة الى بند الانتخابات

التقرير الذي حصل الخليج 365 على نسخة منه قال إن فائض الميزانية للعام المالي 2018-2019 170 مليون جنيه مقابل 268 مليون جنيه للعام المالي الماضي.

وذكر التقرير أن مرتضى منصور سدد مبلغ 18 مليون جنيه للنادي الأبيض في صورة اعانات وتبرعات مقابل مليون و200 ألف جنيه في العام المالي السابق.

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وفتح الزمالك في التاسعة من صباح اليوم، الخميس، باب التسجيل في اليوم الأول للجمعية العمومية والذي يتضمن جدول أعماله التصويت على اعتماد فوز الرباعي المرشح للعضوية.

وضمت القائمة النهائية للمرشحين كل من الفنان أشرف زكي على منصب أمين الصندوق، و ترشح على منصب العضوية كل من أحمد عادل عبد الفتاح نجم الزمالك لكرة السلة السابق ورئيس قطاع الناشئين بالنادي، وأحمد مرتضى عضو المجلس السابق، وحمادة أنور المدير الإدارى السابق للفريق الأبيض.

وفاز المرشحون للانتخابات بالتزكية وسيتم عرضهم على الجمعية العمومية للموافقة على انضمامهم للمجلس.

ويحق لعدد ٨٥٥٩٠ عضو بنادي الزمالك التسجيل في الجمعية العمومية للنادي والتي تقام على مدار ثلاثة أيام ابتداء من اليوم الخميس وتستمر حتى يوم السبت المقبل.