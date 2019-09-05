الزمالك: فائض الميزانية للعام المالي الحالي وصل إلى 170 مليون جنيه

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

كشف تقرير المراقب المالي بنادي الزمالك عن وصول فائض الميزانية للعام المالي 2018-2019 إلي 170 مليون جنيه.

وفتح الزمالك في التاسعة من صباح اليوم، الخميس، باب التسجيل في اليوم الأول للجمعية العمومية والذي يتضمن جدول أعماله بند اعتماد الميزانية بالاضافة الى بند الانتخابات بعدما فتح الزمالك باب الترشح على اربعة مقاعد.

Advertisements

وضمت القائمة النهائية للمرشحين كل من الفنان أشرف زكي على منصب أمين الصندوق، و ترشح على منصب العضوية كل من أحمد عادل عبد الفتاح نجم الزمالك لكرة السلة السابق ورئيس قطاع الناشئين بالنادي، وأحمد مرتضى عضو المجلس السابق، وحمادة أنور المدير الإدارى السابق للفريق الأبيض.

وفاز المرشحون للانتخابات بالتزكية وسيتم عرضهم على الجمعية العمومية للموافقة على انضمامهم للمجلس.

ويحق لعدد ٨٥٥٩٠ عضو بنادي الزمالك التسجيل في الجمعية العمومية للنادي والتي تقام على مدار ثلاثة أيام ابتداء من اليوم الخميس وتستمر حتى يوم السبت المقبل.