بيراميدز يستعيد نجمه قبل مواجهة الزمالك في نهائي كأس مصر

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

أعلن نادي بيراميدز المصري لكرة القدم جاهزية لاعبه محمد فاروق، صانع ألعاب الفريق لمباراة الزمالك في نهائي كأس مصر يوم الأحد المقبل، بعد تماثله للشفاء من الإصابة.

وكان فاروق تعرض للإصابة بجذع في الرباط الداخلي للركبة خلال فترة الإعداد، وهو ما أبعده عن الفريق في المباريات الماضية ببطولتي الكونفيدرالية وكأس مصر.

وذكر نادي بيراميدز عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك" ، أن اللاعب عاد إلى تدريبات الفريق، وذلك بنشر صورة له، معلقين عليها بعبارة "لقد عاد".

وتأهل بيراميدز لمواجهة الزمالك في نهائي كأس مصر، وذلك بعد فوزه في الدور قبل النهائي على بتروجيت 2 / صفر.