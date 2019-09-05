الزمالك يفتح باب التسجيل فى الجمعية العمومية لاعتماد الميزانية والأعضاء الجدد

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

فتح في التاسعة صباح اليوم الخميس باب التسجيل في اليوم الاول للجمعية العمومية لنادي الزمالك، ويتضمن جدول اعمال الجمعية العمومية بند اعتماد الميزانية بالاضافة الى بند الانتخابات بعدما فتح الزمالك باب الترشح على اربعة مقاعد.

يحق لعدد ٨٥٥٩٠ عضو بنادي الزمالك التسجيل في الجمعية العمومية للنادي والتي تقام على مدار ثلاثة أيام ابتداء من اليوم الخميس وتستمر حتى يوم السبت المقبل.

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وفاز المرشحون للانتخابات بالتزكية وسيتم عرضهم على الجمعية العمومية للموافقة على انضمامهم للمجلس.

وضمت القائمة النهائية للمرشحين كل من الفنان أشرف زكي على منصب أمين الصندوق، و ترشح على منصب العضوية كل من أحمد عادل عبد الفتاح نجم الزمالك لكرة السلة السابق ورئيس قطاع الناشئين بالنادي، وأحمد مرتضى عضو المجلس السابق، وحمادة أنور المدير الإدارى السابق للفريق الأبيض.

وكان الزمالك اعلن اقامة انتخاباته على أربعة مقاعد ثلاثة للعضوية، ومقعد أمين الصندوق، وهو نفس عدد المرشحين وهو ما يعني نجاح الرباعي بالتزكية في حالة موافقة الجمعية العمومية على الأمر وفقا للائحة النادي و ستعقد العمومية للتصويت على نجاح الرباعي بالتزكية من عدمه.