إيركسن يدخل دائرة إهتمامات أتلتيكو مدريد

بدأ نادي أتلتيكو مدريد الإسباني، في الإهتمام بضم الدنماركي كريستيان إيركسن، لاعب توتنهام هوتسبير الإنجليزي، لينضم إلى قائمة الأندية الراغبة في ضم اللاعب.

وقالت صحيفة "آس" الإسبانية أن الأرجنتيني دييجو سيميوني المدير الفني لأتلتيكو مدريد، يرغب

في ضم إيركسن إلى صفوف الفريق، بشكل مجاني الصيف المقبل.

وكان إيركسن محط إهتمام يوفنتوس الإيطالي، ورريال مدريد الإسباني، خلال فترة الإنتقالات الأخيرة، ولكن الصفقة لم تتم بسبب

تمسك توتنهام باللاعب، والذي كشف فيما بعد عن إحباطه بعد فشله في الإنتقال لنادي جديد.

يذكر أن عقد إيركسن مع توتنهام ينتهى الصيف المقبل، ولم يوافق اللاعب على تجديد عقده، مما قد يجعل إنتقاله إلى أي نادي يتم بشكل مجاني، وهو ما كانت تحاول إدارة السبيرز تجنبه.