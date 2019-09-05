تعرف على موعد انطلاق بطولة الدوري المصري لكرة السلة

كشف الاتحاد المصري لكرة السلة برئاسة الدكتور مجدي أبو فريخة، عن موعد انطلاق بطولة الدوري للموسم الجديد. الدوري للموسم الجديد. ومن المقرر أن تنطلق بطولة الدوري يوم 21 سبمتمبر المقبل. يوم 21 سبمتمبر المقبل. وكان الزمالك قد توج بلقب بطولة الدوري المصري لكرة السلة "السوبر" الموسم الماضي، بعد فوزه على الجزيرة.

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