نادال إلى نصف نهائي أمريكا المفتوحة للتنس

تمكن الإسباني رفائيل نادال المصنف الثاني عالمياً الفوز علي غريمه دييجو شفارتسمان بنتيجة ٦-٤، ٧-٥، ٦-٢ وحجز مقعد في نصف نهائي بطولة أمريكا المفتوحة للتنس ثالث البطولات الأربع الكبرى في الجراند سلام مع ماتيو بيريتيني. ويعتبر ذلك الفوز هو الثامن في ثماني مواجهات خاضها نادال المتوج بلقب البطولة ثلاث مرات في نيويورك أعوام (٢٠١٠-٢٠١٣-٢٠١٧) علي شفارتسمان. وقال نادال حامل اللقب ١٨ مرة "مجموعات رائعة لكن التحدي كان صعباً، وأعرف نوعيته وثقته الكبيرة بنفسه". بنفسه". وتابع كنت أخشي من تفاقم الإصابة بيدي اليسري لكنه تلقي بها العلاج اللازم فقال "الآن أنا في نصف النهائي وأنا سعيدٌ للغاية". جدير بالذكر أن نادال المتوج الوحيد بتلك البطولة، خاصة بعد أن استطاع إخراج الصربي نوفاك ديوكوفيتش والسويسري روجير فيدرر ماجعله من أكثر المرشحين للفوز بالبطولة.

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