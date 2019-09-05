رسميًا.. أسوان يتعاقد مع حسن يوسف

أعلن نادي أسوان، برئاسة اللواء أحمد سليمان، التعاقد مع حسن يوسف، لاعب طلائع الجيش، لمدة موسم على سبيل الإعارة، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، لدعم

الفريق استعدادًا لبطولة الدورى الممتاز الموسم المقبل.

أبرم أسوان العديد من الصفقات لحجز مقعد داخل الدوري الممتاز، هم:

محمد مصطفى ميدو، صانع ألعاب الترسانة، ونصر رمضان، لاعب وسط مصر المقاصة، وعبدالعزيز الشاعر، مهاجم الداخلية، وعبدالعزيز إمام، مهاجم سموحة، وإسلام صيام، مدافع بتروجيت، وبيراميدز، ومحمود عيسى مرجان، لاعب وسط فريق تحرير أسوان.