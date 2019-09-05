تعرّف على أغلى الصفقات الأوروبية عقب انتهاء الميركاتو الصيفي

انتهى موسم الانتقالات الصيفية 2019 بـأوروبا، وعقدت الأندية العديد من الصفقات لتعزيز وتدعيم صفوفها، وشهد الميركاتو صفقات تخطت الـ100 مليون يورو. انتقل جواو فيليكس من بنفيكا إلى أتلتيكو مدريد مقابل 126 مليون يورو. كما انتقل انطوان جريزمان من أتلتيكو مدريد إلى برشلونة مقابل 120 مليون يورو. انتقل إيدين هازارد من تشيلسي إلى ريال مدريد مقابل 100 مليون يورو. وانتقل هاري ماجواير من ليستر سيتي إلى مانشستر يونايتد مقابل 88 مليون يورو. كما انتقل لوكاس هيرنانديز من أتلتيكو مدريد إلى بايرن ميونيخ مقابل 80 مليون يورو. Advertisements وانتقل نيكولاس بيبي من ليل إلى أرسنال مقابل 79 مليون يورو. انتقل روميلو لوكاكو من مانشستر يونايتد اإلى إنتر ميلان مقابل 77.9 مليون يورو. انتقل ماتياس دي ليخت من أياكس إلى يوفنتوس مقابل 75 مليون يورو. انتقل فرينكي دي يونج من أياكس إلى برشلونة مقابل 75 مليون يورو. انتقل رودريجو هرنانديز من أتلتيكو مدريد إلى مانشستر سيتي مقابل 70 مليون يورو.

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