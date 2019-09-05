رينيه فايلر يطمئن على حالة محمود وحيد في مران الأهلي

طلب رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم من الجهاز الطبى الاطمئنان على حالة محمود وحيد، الظهير الأيسر للفريق قبل انطلاق مران الفريق مساء اليوم الخميس على ملعب التتش بالجزيرة.
ويعاني اللاعب من كدمة فيكاحل القدم، حيث غاب عن التدريبات الجماعية خلال اليومين الماضيين وخضع لبرنامج تأهيلي للتعافي من الإصابة.
وبدأ اللاعب أمس تدريبات الجري حول الملعب على هامش مران الفريقالجماعي حيث يخضع للفحص الطبي قبل انطلاق مران الفريق مساء اليوم؛ لحسم موقفه بشأن التواجد من عدمه في تدريبات الفريق الجماعية.
ويستعد الأهلي لمواجهة «كانو سبورت» بطل غينيا الاستوائية في ذهاب دور الـ٣٢ ببطولة دوري أبطال أفريقيا المقرر إقامتها يوم 14 سبتمبر الجاري في غينيا الاستوائية.
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