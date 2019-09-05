تطعيم رينيه فايلر وجهاز الأهلي قبل السفر إلى غينيا الاستوائية

قام الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بتطعيم السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي ومساعديه؛ ديفيد سيزا المدرب العام، وتوماس بينكيل مخطط الأحمال البدنية، ويانكون ميشيل مدرب حراسالمرمى؛ استعدادًا لرحلة الفريق إلى غينيا الاستوائية.
ويستعد الأهلي للسفر إلى غينيا الاستوائية ليلة 11 سبتمبر الجاري لمواجهة «كانو سبورت» بطل غينيا الاستوائية في ذهاب دورالـ٣٢ ببطولة دوري أبطال أفريقيا والمحدد لها يوم 14 سبتمبر الجاري.
وكان الأهلي قد صعد إلى هذا الدور بعد تخطيه عقبة «إطلع برة» بطل جنوب السودان في الدور التمهيدي بمنافسات دوري أبطال أفريقيا وذلك بعد فوزه بنتيجة 13- صفر في مجموع مباراتي الذهاب و الإياب.
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