الأهلي يواجه الطيران في دوري اليد

يخوض الفريق الأول لكرة اليد «رجال» بالنادي الأهلي مباراة مهمة اليوم الخميس أمام نظيره فريق الطيران، ضمن الجولة الأولى من بطولة الدوري العام.
ومن المقرر أن تقام المباراة في السادسة مساء اليوم على صالة الأمير عبدالله الفيصل بمقر النادي بالجزيرة، ويسعى الأهلي خلالها للظهور بشكل قويوتحقيق الفوز؛ حتى تكون ضربة البداية في البطولة مميزة.
وكان الفريق قد خاض مرانًا قويًّا ظهر أمس، وحرص السويدي أوّلًا ليندجرين على الاجتماع باللاعبين للتأكيد على أهمية الأداء بقوة وتحقيق الفوز.
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