الأهلي يطمئن على ترتيبات رحلة الفريق إلى غينيا الاستوائية

أجرى سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي اتصالا هاتفيًّا بسفير مصر في غينيا الاستوائية حاتم حسونة؛ للاطمئنان على كافة الترتيبات الخاصة برحلة الفريق المرتقبة إلى غينيا الاستوائية؛ استعدادًا لمواجهة «كانو سبورت» المقرر لها يوم 14 سبتمبر الجاري فيذهاب دور الـ٣٢ ببطولة دوري أبطال أفريقيا.
وخلال الاتصال وقف سيد عبدالحفيظ على كافة التفاصيل الخاصة بترتيبات الرحلة وذلك قبل سفره رفقة الكابتن سمير عدلي المدير الإداري للفريق قبل البعثة بـ48 ساعة للاطمئنانعلى الترتيبات الخاصة بإقامة البعثة وتأمينها وملاعب التدريب وغيرها من التفاصيل المتعلقة بالرحلة.
يذكر أن الجهاز الفني حدد يوم11 سبتمبر الجاري موعدًا للسفر إلى غينيا الاستوائية؛ استعدادا لمواجهة كانو سبورت.
وصعد الأهلي إلى دور الـ٣٢ ببطولة دوري أبطال أفريقيا عقب تخطيه عقبة «اطلع برة» بطل جنوب السودان في الدور التمهيدي بنتيجة 13-0في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.
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