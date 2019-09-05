رياضة | بعد إيقاف جاريث بيل.. صدمة جديدة في ريال مدريد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بعد إيقاف جاريث بيل.. صدمة جديدة في ريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

رفضت لجنة المسابقات برابطة الاتحاد الإسباني استنئناف نادي ريال مدريد الإسباني بشأن العقوبة الموقعة على لاعبه الويلزي جاريث بيل بالإيقاف مباراة للطرد في مباراة فياريال والتي انتهت بالتعادل 2-2 في الجولة الثالثة من الدوري الإسباني الممتاز.

وتأكد غياب جاريث بيل عن المشاركة مع ريال مدريد في مواجهة ليفانتي على ملعب سانتياجو برنابيو ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري الإسباني يوم 14 سبتمبر بعد انتهاء فترة التوقف الدولي

شراكة جاريث بيل وزيدان

ورد جاريث بيل بقوة على زين الدين زيدان المدير الفني للفريق الذي كان يرغب في رحيله بعد أن سجل هدفين في مباراة ريال مدريد وفياريال ليكرر واقعة تاريخية حدثت مرة واحدة فقط من قبل فى مباريات الريال بالليجا خلال القرن الـ21 وأصبح بيل أول لاعب لريال مدريد يسجل ثنائية ويطرد فى نفس المباراة بالليجا، بعد النجم البرتغالى كريستيانو رونالدو الذى فعلها فى يناير 2010، أمام مالاجا

Advertisements

واستطاع جاريث بيل البقاء في ريال مدريد فى فترة الانتقالات الصيفية رغم أن زين الدين زيدان كان يرغب في رحيله من أجل اتعاقد مع كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان الفرنسي.

ويواجه زيدان اتهامات بالفوضى في ريال مدريد خلال الحقبة الثانية التي بدأت في شهر مارس الماضي حتى وصل القلق إلى الجماهير التي كانت لديها آمال كبيرة في الميركاتو الصيفي على تصحيح مسار النادي الملكي الذيب لعب 21 مباراة حقق من خلالها 8 انتصارات و6 تعادلات و7 خسائر ومما يثير القلق أيضاً هو توازن الفريق في هذه المباريات، حيث سجل رجال زيزو 36 هدفاً بينما استقبل شباكهم 35 هدفاً وهي نسبة كبيرة على فريق بحجم ريال مدريد ولم يستطع الفريق الحفاظ على عذرية شباكه منذ فبراير الماضي.

ويترقب فريق ريال مدريد مباريات في الليجا خلال شهر ديسمبر هي ليفانتي يوم 14 سبتمبر في الأسبوع الرابع بالليجا على وباريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا على ملعب بارك دي برانس يوم 18 سبتمبر المقبل ثم إشبيلية على ملعب رامون سانشيز بيزخوان يوم 22 ثم أوساسونا على ملعب سانتياجو برنابيو يوم 25 سبتمبر ثم ديربي أتلتيكو مدريد على ملعب واندا ميتروبوليتانو يوم 28 سبتمبر.