رياضة | هل يريد محمد صلاح اللعب لبرشلونة؟

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر هل يريد محمد صلاح اللعب لبرشلونة؟ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أثار محمد صلاح نجم فريق ليفربول الإنجليزي الجدل حول رغبته في الرحيل واللعب إلى فريق برشلونة الإسباني في الموسم الجديد بعد تواجده في دبي مع إريك أبيدال السكرتير الفني للبرسا.

وتواجد محمد صلاح في دبي وتصادف تواجد إريك ابيدال في التوقيت ذاته مع أسرته في دبي ووالتقط الفرعون المصري صورة تذكارية مع زوجة السكرتير الفني لفريق برشلونة حياة أبيدال، وقامت الأخيرة بنشرها على تويتر.

صورة محمد صلاح مع حياة أبيدال

ونشرت حياة إبيدال زوجة المدير الرياضي في برشلونة الصورة عبر حساباتها الرسمية على السوشيال ميديا، وعلقت: ""بالطبع أنا جزائرية، وبالطبع أقدر رياض محرز، لكن في هذه الصورة أخ آخر"، في إشارة إلى محمد صلاح.

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وكشفت زوجة إريك إبيدال عن تواجده معه في مدينة دبي من أجل قضاء أجازة قصيرة، خلال فترة التوقف الدولي، وهو ما يعني أن محمد صلاح قد إلتقي مع إريك إبيدال خلال الساعات الماضية.

وتناولت الصحف العربية والعالمية في الحديث عن وجود احتمالية ليكون محمد صلاح وإيبدال متواجدين سويًا في مدينة دبي، باتفاق مسبق بينهما ربما للحديث حول إمكانية إنتقال الدولي المصري إلى صفوف برشلونة الذي فشل في التعاقد مع نيمار دا سيلفا نجم باريس سان جيرمان الفرنسي.

كان محمد صلاح أكد في بدايته عندما كان لاعبًا في بازل السويسري أنه مشجع قديم لنادي برشلونة وأكد بأنه يتمنى أن يلعب يومًا ما بجانب ليونيل ميسي وذلك في حوار تليفزيوني مع الإعلامي، كريم حسن شحاته.

فيما كشفت صحيفة "ميرور" البريطانية أن نادي ليفربول الإنجليزي مستعد لبيع نجمه محمد صلاح خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة بعد انتهاء الموسم الحالي وذلك توفير أموال ضخمة للتعاقد مع كيليان مبابي وجادون سانشو أو كاي هافيرتز وتطبيق نفس خطة بيع فيليب كوتينيو من قبل في عام 2018 بالاستفادة من أمواله بشراء أليسون ثم فيرجيل فان دايك.

وأوضحت أن الخطة تأتي من المدير الرياضي لليفربول مايكل إدواردز الراغب في استغلال أموال بيع محمد صلاح لشراء هافيرتز الذي سجل 17 هدفًا مع باير ليفركوزن في الموسم الماضي، ويبلغ من العمر 20 عامًا مع مبابي وسانشو.