رياضة | كريم بنزيما يكشف عن مصيره مع ريال مدريد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كريم بنزيما يكشف عن مصيره مع ريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال المهاجم الفرنسي كريم بنزيما، لاعب فريق ريال مدريد الإسباني، إنه يريد الاستمرار داخل صفوف الفريق الملكي، وعدم الرحيل خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة .

وذكر موقع لو 10 سبورت الفرنسي، أن مهاجم ريال مدريد لا ينوي الرحيل عن النادي الملكي خلال المستقبل القريب.

وتابع الموقع الفرنسي، أن بنزيما لديه أفكار واضحة حول مستقبله، خصوصًا بعدما جدد عقده مع ريال مدريد حتى يونيو 2021، ليظل المهاجم الفريق قائدًا لهجوم ريال مدريد بلا منازع تحت قيادة مواطنه زين الدين زيدان، المدير الفني للميرنجي، ليكون بنزيما أحد أساطير كرة القدم في برنابيو، منذ التعاقد معه عام 2009، قادمًا من صفوف أوليمبيك ليون .

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وأشار مهاجم ريال مدريد، خلال تصريحاته مع RMC Sport إلى أنه لا ينوي الرحيل عن الريال، قائلًا ليست هناك حاجة لتغيير وجهتي، قصتي هي ريال مدريد، لقد فعلت ما فعلت في ليون ، الذي كان أفضل ناد فرنسي، لكني الأن في أفضل نادٍ في العالم