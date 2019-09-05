رياضة | ياسر المسحل يكشف أهداف السعودية من مباراة مالي الودية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ياسر المسحل يكشف أهداف السعودية من مباراة مالي الودية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف ياسر المسحل رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، عن أهداف المنتخب السعودي الأول في مواجهة نظيره المالي في المباراة الودية التي تجمع بينهما مساء اليوم، على ملعب الأمير محمد بن فهد.

وذكر ياسر المسحل في تقارير صحفية سعودية أن المنتخب السعودي يمتلك العديد من الأهداف في مباراة مالي الودية، ويأتي على رأسها تقدم المنتخب في التصنيف الدولي من مركزه الـ68 إلى المركز الـ50 خلال الفترة المقبلة.

وأضاف المسحل: "تعرف هيرفي رينارد، المدير الفني للمنتخب السعودي إلى إمكانية اللاعبين بشكل أكبر في أول رسمية له مع الفريق منذ تولي منصبه الحالي، بالإضافة للاطمئنان على جاهزية جميع اللاعبين قبل انطلاق المباريات الرسمية".

وتابع المسحل تصريحاته قائلاً: "مباراة مالي اختبار قوي لمنتخب السعودية قبل افتتحاه مشواره في تصفيات آسيا المزدوجة المؤهلة لكأس العالم 2022 والمقرر إقامته في قطر، وبطولة أمم آسيا 2023، حيث يستهل الأخضر السعودي مشواره بالتصفيات بمواجهة عربية خالصة أمام نظيره اليمني.

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واختتم المسحل تصريحاته بالحديث عن أسباب التعاقد مع رينارد قائلاً: "اختيار رينارد لقيادة منتخب السعودية كان له عدة أسباب أهمها حرصه الدائم على البقاء في السعودية ومتابعة الأحداث عن كثب، بالإضافة لقيادته منتخبي زامبيا وكوت ديفوار لاعتلاء عرش أفريقيا من خلال التتويج معهم بالبطولة القارية، وكذلك اعادة الغرب لمنافسات كأس العالم من جديد بعد غياب استمر قرابة 20 عامًا.

موعد مباراة السعودية ومالي والقنوات الناقلة



يلتقي المنتخب السعودي مع نظيره المالي، في السابعة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والثامنة مساءًا بتوقيت المملكة العربية السعودية، والتاسعة مساءًا بتوقيت دولة الإمارات، على أن تذاع المباراة حصريًا فور انطلاقها عبر قناة KSA Sports 1 HD، ويمكنكم الاستمتاع بمشاهدتها بتعليق المتميز سمير المعيرفي. يلتقي المنتخب السعودي مع نظيره المالي، في السابعة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والثامنة مساءًا بتوقيت المملكة العربية السعودية، والتاسعة مساءًا بتوقيت دولة الإمارات، على أن تذاع المباراة حصريًا فور انطلاقها عبر قناة KSA Sports 1 HD، ويمكنكم الاستمتاع بمشاهدتها بتعليق المتميز سمير المعيرفي. موعد مباراة السعودية واليمن في تصفيات آسيا المزدوجة



يحل المنتخب السعودي ضيفًا ثقيلاً على نظيره اليمني، يوم 10 سبتمبر الجاري، في تمام الثانية مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والثالثة مساءًا بتوقيت المملكة العربية السعودية، والرابعة مساءًا بتوقيت دولة الإمارات، ضمن منافسات الجولة الأولى الثانية من تصفيات آسيا المزدوجة المؤهلة لمونديال 2022، وبطولة آسيا 2023.