رياضة | رينيه فايلر يطالب بتجهيز ظهير الأهلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رينيه فايلر يطالب بتجهيز ظهير الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

طلب السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي من الجهاز الطبى الاطمئنان على حالة محمود وحيد الظهير الأيسر للفريق قبل انطلاق تدريب الفريق مساء اليوم الخميس على ملعب التتش بالجزيرة.

ويعاني محمود وحيد من كدمة في كاحل القدم، حيث غاب عن التدريبات الجماعية خلال اليومين الماضيين وخضع لبرنامج تأهيلي للتعافي من الإصابة.

وبدأ محمود وحيد أمس تدريبات الجري حول الملعب على هامش مران الفريق الجماعي حيث يخضع للفحص الطبي قبل انطلاق مران الفريق مساء اليوم لحسم موقفه بشأن التواجد من عدمه في تدريبات الفريق الجماعية.

محمود وحيد بديل علي معلول

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ويعد محمود وحيد البديل الأمثل لعلي معلول الظهير الأيسر للفريق المنضم إلى منتخب تونس للمشاركة في مباراة ودية أمام موريتانيا ضمن استعدادات المنتخبين للتصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2022 في قطر.

وتعاقد الأهلي مع محمود وحيد قادمًا من مصر المقاصة لكنه لم يشارك بشكل أساسي في مباريات الفريق نظرًا لتواجد علي معلول صاحب الخبرة الكبيرة في الملاعب والذي كان يشارك بشكل أساسي مع مارتن لاسارتي المدير الفني السابق للفريق قبل قدوم رينيه فايلر الباحث عن تجربة كل اللاعبين.

ويستعد الأهلي لمواجهة كانو سبورت بطل غينيا الاستوائية في ذهاب دور الـ٣٢ ببطولة دوري أبطال إفريقيا المقرر إقامتها يوم 14 سبتمبر الجاري في غينيا الاستوائية وهو ما دفع الجهاز الطبي بقيادة خالد محمود لتطعيم السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق ومساعديه ديفيد سيزا المدرب العام، وتوماس بينكيل مخطط الأحمال البدنية، ويانكون ميشيل مدرب حراس المرمى؛ استعدادا لرحلة الفريق إلى غينيا الاستوائية.

وكان الأهلي قد صعد إلى هذا الدور بعد تخطيه عقبة اطلع بره بطل جنوب السودان في الدور التمهيدي بمنافسات دوري أبطال إفريقيا وذلك بعد فوزه بنتيجة 13- صفر في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.

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