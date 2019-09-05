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رياضة | رسميا.. تأكد غياب رامي ربيعة عن الأهلي أمام بطل غينيا

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أكد الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي غياب رامي ربيعة مدافع الفريق عن رحلة غينيا الاستوائية المرتقبة لمواجهة «كانو سبورت» بطل غينيا الاستوائية في ذهاب دور الـ٣٢ ببطولة دوري أبطال إفريقيا والمحدد لها يوم 14سبتمبر الجاري.

وقال الجهاز الطبي إن اللاعب سيكون خارج الحسابات الفنية لمباراة الذهاب أمام كانو سبورت؛ نظرا لعدم جاهزيته، وسيبدأ العودة للتدريبات الجماعية بشكل تدريجي عقب العودة من غينيا الاستوائية.

يذكر أن رامي ربيعة تعرض للإصابة بشد في العضلة الخلفية خلال مباراة «اطلع برة» في إياب الدور التمهيدي بمنافسات دوري أبطال إفريقيا حيث غادر المباراة وقتها وخضع بعدها لبرنامج علاجي وتأهيلي للتعافي من الإصابة.

ومن المقرر أن تسافر بعثه الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إلى غينيا الاستوائية ليلة 11 سبتمبر الجاري؛ وفقا للموعد الذي حدده الجهاز الفني؛ استعدادا لمواجهة «كانو سبورت».

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وكان الأهلي قد صعد لدور الـ٣٢ ببطولة دوري أبطال إفريقيا بعد تخطيه عقبة «اطلع برة» بطل جنوب السودان في الدور التمهيدي بنتيجة 4 صفر في مباراة الذهاب، و9 صفر في مباراة العودة.

عبد الحفيظ يطمئن على ترتيبات بعثة الأهلي في غينيا:

وحرص سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على إجراء اتصالا هاتفيا بسفير مصر في غينيا الاستوائية حاتم حسونة؛ للاطمئنان على كافة الترتيبات الخاصة برحلة الفريق المرتقبة إلى غينيا الاستوائية؛ استعدادا لمواجهة «كانو سبورت» المقرر لها يوم 14 سبتمبر الجاري في ذهاب دور الـ٣٢ ببطولة دوري أبطال إفريقيا.


ووقف عبد الحفيظ خلال هذا الاتصال الاتصال على كافة التفاصيل الخاصة بترتيبات الرحلة وذلك قبل سفره رفقة الكابتن سمير عدلي المدير الإداري للفريق قبل البعثة بـ48 ساعة للاطمئنان على الترتيبات الخاصة بإقامة البعثة وتأمينها وملاعب التدريب وغيرها من التفاصيل المتعلقة بالرحلة.


يذكر أن الجهاز الفني حدد يوم11 سبتمبر الجاري موعدًا للسفر إلى غينيا الاستوائية؛ استعدادا لمواجهة كانو سبورت.
وصعد الأهلي إلى دور الـ٣٢ ببطولة دوري أبطال إفريقيا عقب تخطيه عقبة «اطلع برة» بطل جنوب السودان في الدور التمهيدي بنتيجة 13-0في مجموع مباراتي الذهاب والإياب. 

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