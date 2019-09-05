رياضة | رسميا.. تأكد غياب رامي ربيعة عن الأهلي أمام بطل غينيا

أكد الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي غياب رامي ربيعة مدافع الفريق عن رحلة غينيا الاستوائية المرتقبة لمواجهة «كانو سبورت» بطل غينيا الاستوائية في ذهاب دور الـ٣٢ ببطولة دوري أبطال إفريقيا والمحدد لها يوم 14سبتمبر الجاري.

وقال الجهاز الطبي إن اللاعب سيكون خارج الحسابات الفنية لمباراة الذهاب أمام كانو سبورت؛ نظرا لعدم جاهزيته، وسيبدأ العودة للتدريبات الجماعية بشكل تدريجي عقب العودة من غينيا الاستوائية.

يذكر أن رامي ربيعة تعرض للإصابة بشد في العضلة الخلفية خلال مباراة «اطلع برة» في إياب الدور التمهيدي بمنافسات دوري أبطال إفريقيا حيث غادر المباراة وقتها وخضع بعدها لبرنامج علاجي وتأهيلي للتعافي من الإصابة.

ومن المقرر أن تسافر بعثه الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إلى غينيا الاستوائية ليلة 11 سبتمبر الجاري؛ وفقا للموعد الذي حدده الجهاز الفني؛ استعدادا لمواجهة «كانو سبورت».

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