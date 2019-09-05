رياضة | تعرف على بنود جدول أعمال الجمعية العمومية لنادى الزمالك ( صورة)

اعتماد فوز المرشحين للانتخابات التكميلية بالتزكية.

وقرر مجلس إدارة الزمالك، إن يكون هناك ورقة أخرى خاصة بالانتخابات التكميلية بخلاف ورقة التصويت على الميزانية وستكون تلك الورقة خاصة بالتصويت على انتخاب أشرف ذكى فى منصب أمين الصندوق والثلاثى أحمد مرتضى منصور وحمادة أنور وأحمد عادل عبد الفتاح المرشحين فى منصب عضوية مجلس الإدارة وستضمن تلك الورقة خيارين إما الموافقة على انتخابهم ونجاحهم بالتزكية أو الرفض حيث سيتم التصويت من خلال الجمعية العمومية على الأمر لعدم ترشح أحد أمامهم على تلك المناصب فى الانتخابات التكميلية للنادى الأبيض.

يذكر مجلس الزمالك برئاسة مرتضى منصور، أعلن وجود فائض فى ميزانية السنة المالية المنقضية يقدر بـ170 مليون جنيه، والتى سيتم التصويت عليها فى الجمعية العمومية بعدما قضت محكمة القضاء الإدارى، بعدم قبول الدعوى المقامة من هانى العتال لوقف الانتخابات التكميلية لمجلس القلعة البيضاء، وبذلك سيقيم الأبيض جمعيته العمومية بصورة طبيعية.