رياضة | تعرف على بنود جدول أعمال الجمعية العمومية لنادى الزمالك ( صورة)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تعرف على بنود جدول أعمال الجمعية العمومية لنادى الزمالك ( صورة) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
التصديق على محضر الاجتماع السابق.
النظر في تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية وبرامج النشاط وخطة العمل للعام المالي الجديد وتقرير مراقب الحسابات.
اعتماد مشروع الموازنة للسنة المالية المقبلة.
تحديد مكافأة مراقب الحسابات.
اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن رواتب ومكافأت المدير التنفيذي والمدير المالي.
النظر في المقترحات المقدمة من السادة الأعضاء في الموعد القانوني.
عرض زيادة رسوم الاشتراك للأعضاء الجدد.
عرض تقرير مندوبي النادي في حضور الجمعيات العمومية لاتحادات الألعاب الرياضية المختلفة ووجهة نظر المجلس في ذلك.
عرض تقرير تقييم المطاعم.
عرض مشاركة النادي في المسابقات الخاصة بالمحترفين.
اعتماد مبلغ 100 جنيه بالإضافة لقيمة الاشتراك للمساهمة في تطوير منشآت النادي.
إعلان نتيجة التصويت على اعتماد الميزانية والحساب الختامي لعام 2018-2019.
اعتماد فوز المرشحين للانتخابات التكميلية بالتزكية.
وقرر مجلس إدارة الزمالك، إن يكون هناك ورقة أخرى خاصة بالانتخابات التكميلية بخلاف ورقة التصويت على الميزانية وستكون تلك الورقة خاصة بالتصويت على انتخاب أشرف ذكى فى منصب أمين الصندوق والثلاثى أحمد مرتضى منصور وحمادة أنور وأحمد عادل عبد الفتاح المرشحين فى منصب عضوية مجلس الإدارة وستضمن تلك الورقة خيارين إما الموافقة على انتخابهم ونجاحهم بالتزكية أو الرفض حيث سيتم التصويت من خلال الجمعية العمومية على الأمر لعدم ترشح أحد أمامهم على تلك المناصب فى الانتخابات التكميلية للنادى الأبيض.
يذكر مجلس الزمالك برئاسة مرتضى منصور، أعلن وجود فائض فى ميزانية السنة المالية المنقضية يقدر بـ170 مليون جنيه، والتى سيتم التصويت عليها فى الجمعية العمومية بعدما قضت محكمة القضاء الإدارى، بعدم قبول الدعوى المقامة من هانى العتال لوقف الانتخابات التكميلية لمجلس القلعة البيضاء، وبذلك سيقيم الأبيض جمعيته العمومية بصورة طبيعية.