رياضة | اريكسن: أتمنى أن أتخذ القرار مثل المدير الفني

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اريكسن: أتمنى أن أتخذ القرار مثل المدير الفني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كان كريستيان إريكسن مرتبطًا دائمًا بالابتعاد عن توتنهام هوتسبر هذا الصيف، لكن يبدو أن الدنماركي مستعد الآن لمعرفة السنة الأخيرة من عقده في شمال لندن.

وقبل ذلك في الصيف، صرح إريكسن بأنه يريد "تجربة شيء جديد ، وقال إريكسن لصحيفة إيكسترا بلاديت الدنماركية: "مع ذلك ، فشل توتنهام في الحصول على عرض مقبول لصانع الألعاب."

وتابع اريكسن: أتمنى أن أتمكن من اتخاذ قرار مثل مدير كرة القدم ، لكن للأسف لا أستطيع ذلك ".

لقد أعرب عن أسفه للتعليقات التي أدلى بها حول مستقبله ، لكنه وقف إلى جانب تصريحاته: "لا ، لم يكن من الخطأ أن نقول ذلك"

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وأضاف النجم الدنماركي: " هذه كرة القدم ولا تعرف أبدًا ما يحدث في كرة القدم هناك الكثير من الأشياء التي تدخل حيز التنفيذ دائمًا".

وواصل: "بالنسبة لي ، ليس من الصعب مسح رأسي. أنا لا أقرأ الكثير مما هو مكتوب.

وأردف: "والآن شاركت منذ سنوات عديدة ، حيث كان هناك الكثير من الشائعات كل عام ولكن من الواضح أنه كان أشد ضراوة هذا العام لأن عقدي على وشك الانتهاء.

وانهى: "أعرف أن الكثير من الناس مهتمون بالمكان الذي أريد اللعب فيه هذه هي الطريقة في النادي الأعلى إذا كنت قد أحسنت بلاءً حسناً. ستكون هناك دائما شائعات ".