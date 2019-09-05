رياضة | اريكسن: أتمنى أن أتخذ القرار مثل المدير الفني

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اريكسن: أتمنى أن أتخذ القرار مثل المدير الفني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وقبل ذلك في الصيف، صرح إريكسن بأنه يريد "تجربة شيء جديد ، وقال إريكسن لصحيفة إيكسترا بلاديت الدنماركية: "مع ذلك ، فشل توتنهام في الحصول على عرض مقبول لصانع الألعاب."
وتابع اريكسن: أتمنى أن أتمكن من اتخاذ قرار مثل مدير كرة القدم ، لكن للأسف لا أستطيع ذلك ".
لقد أعرب عن أسفه للتعليقات التي أدلى بها حول مستقبله ، لكنه وقف إلى جانب تصريحاته: "لا ، لم يكن من الخطأ أن نقول ذلك"
وأضاف النجم الدنماركي: " هذه كرة القدم ولا تعرف أبدًا ما يحدث في كرة القدم هناك الكثير من الأشياء التي تدخل حيز التنفيذ دائمًا".
وواصل: "بالنسبة لي ، ليس من الصعب مسح رأسي. أنا لا أقرأ الكثير مما هو مكتوب.
وأردف: "والآن شاركت منذ سنوات عديدة ، حيث كان هناك الكثير من الشائعات كل عام ولكن من الواضح أنه كان أشد ضراوة هذا العام لأن عقدي على وشك الانتهاء.
وانهى: "أعرف أن الكثير من الناس مهتمون بالمكان الذي أريد اللعب فيه هذه هي الطريقة في النادي الأعلى إذا كنت قد أحسنت بلاءً حسناً. ستكون هناك دائما شائعات ".