رياضة | 85 ألفا و590 عضواً يحق لهم التصويت في الجمعية العمومية للزمالك

- 1/2
- 2/2
كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 85 ألفا و590 عضواً يحق لهم التصويت في الجمعية العمومية للزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
تم منذ قليل، فتح باب التسجيل للجمعية العمومية لنادى الزمالك، والتي تستمر على مدار 3 أيام وحتى يوم السبت المقبل، ويتضمن جدول أعمال الجمعية العمومية بندين، وهما اعتماد الميزانية بالإضافة إلى الانتخابات التكميلية بعدما فتح الزمالك باب الترشح على أربعة مقاعد.
وفاز المرشحون للانتخابات بالتزكية وسيتم عرضهم على الجمعية العمومية للموافقة على انضمامهم للمحلس، وضمت القائمة النهائية للمرشحين كل من الفنان أشرف زكى على منصب أمين الصندوق، وترشح على منصب العضوية كل من أحمد عادل عبد الفتاح نجم الزمالك لكرة السلة السابق ورئيس قطاع الناشئين بالنادى، وأحمد مرتضى عضو المجلس السابق، وحمادة أنور المدير الإدارى السابق للفريق الأبيض.
عدد الأعضاء الذين يحق لهم التصويت في الجمعية العمومية للزمالك:
يبلغ عدد الأعضاء الذين يحق لهم التصويت على الجمعية العمومية للزمالك 85 ألفا و590 عضوا بنادى الزمالك ، والتى تقام على مدار ثلاثة أيام ابتداء من اليوم الخميس.
وكان الزمالك قد أعلن إقامة انتخاباته على أربعة مقاعد ثلاثة للعضوية، ومقعد أمين الصندوق، وهو نفس عدد المرشحين وهو ما يعنى نجاح الرباعى بالتزكية حال موافقة الجمعية العمومية على الأمر وفقا للائحة النادى وستعقد العمومية للتصويت على نجاح الرباعى بالتزكية من عدمه.
وقرر مجلس إدارة الزمالك، إن يكون هناك ورقة أخرى خاصة بالانتخابات التكميلية بخلاف ورقة التصويت على الميزانية وستكون تلك الورقة خاصة بالتصويت على انتخاب أشرف ذكى فى منصب أمين الصندوق والثلاثى أحمد مرتضى منصور وحمادة أنور وأحمد عادل عبد الفتاح المرشحين فى منصب عضوية مجلس الإدارة وستضمن تلك الورقة خيارين إما الموافقة على انتخابهم ونجاحهم بالتزكية أو الرفض حيث سيتم التصويت من خلال الجمعية العمومية على الأمر لعدم ترشح أحد أمامهم على تلك المناصب فى الانتخابات التكميلية للنادى الأبيض.
يذكر مجلس الزمالك برئاسة مرتضى منصور، أعلن وجود فائض فى ميزانية السنة المالية المنقضية يقدر بـ170 مليون جنيه، والتى سيتم التصويت عليها فى الجمعية العمومية بعدما قضت محكمة القضاء الإدارى، بعدم قبول الدعوى المقامة من هانى العتال لوقف الانتخابات التكميلية لمجلس القلعة البيضاء، وبذلك سيقيم الأبيض جمعيته العمومية بصورة طبيعية.