رياضة | تعرف على غرامة التخلف عن عمومية الزمالك

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تعرف على غرامة التخلف عن عمومية الزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قرر مجلس إدارة نادى الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور، فرض غرامة مالية على كل من يتخلف عن المشاركة في الجمعية العمومية للقلعة البيضاء، والتى تقام خلال أيام الخميس والجمعة والسبت، حيث يكون اليوم الأول لتسجيل الحضور، وأصدر رئيس الزمالك قرار بتغريم العضو الذي يتحلف عن الحضور بـ 300 جنيه.

ومن المقرر أن تعقد اليوم الخميس، الجمعية العمومية لنادى الزمالك، على أن تستمر على مدار يومى الجمعة والسبت القادمين، وستكون الجمعية العمومية مقسمة لشقين، حيث يتضمن الجزء الأول التصويت على الميزانية، والثانى إجراء الانتخابات التكميلية لمجلس الإدارة، على مقعد أمين الصندوق وثلاثة أعضاء، ومن المقرر أن يتم فتح باب تسجيل الحضور فى العمومية بداية من التاسعة صباحا اليوم حتى التاسعة مساء، على أن يتم عقد الاجتماع الختامى لمناقشة الميزانية يوم السبت القادم فى تمام التاسعة مساءا.