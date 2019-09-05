رياضة | إيقاف "عدو" زيدان في ريال مدريد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إيقاف "عدو" زيدان في ريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قررت لجنة المسابقات باتحاد الكرة الإسباني إيقاف الويلزي جاريث بيل نجم ريال مدريد الإسباني مباراة واحدة على خلفية طرده في مباراة فياريال الأخيرة في الجولة الثالثة من الدوري الإسباني الممتاز.

وكشفت صحيفة "سبورت" الإسبانية أنه تم إيقاف جاريث بيل مباراة واحدة ليتأكد بذلك غيابه عن مواجهة ليفانتي يوم 14 سبتمبر الجاري على ملعب سانتياجو برنابيو في الدوري الإسباني.

ونجح جاريث بيل في الرد على زين الدين زيدان المدير الفني للفريق الذي كان يرغب في رحيله وسجل هدفين في مباراة ريال مدريد وفياريال التي انتهت بالتعادل 2-2 قبل أن يتعرض للطرد للحصول على بطاقتين صفراوين.

جاريث بيل يرد بقوة على رحيله عن ريال مدريد

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وكرر النجم الويلزى جاريث بيل واقعة تاريخية حدثت مرة واحدة فقط من قبل فى مباريات الريال بالليجا خلال القرن الـ21 وأصبح بيل أول لاعب لريال مدريد يسجل ثنائية ويطرد فى نفس المباراة بالليجا، بعد النجم البرتغالى كريستيانو رونالدو الذى فعلها فى يناير 2010، أمام مالاجا

وكان جارث بيل قريبًا من الرحيل عن ريال مدريد، فى فترة الانتقالات الصيفية قبل أن يقرر زين الدين زيدان الإبقاء عليه ضمن تشكيلته لفشل التعاقد مع كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان الفرنسي.

ويأتي ذلك في ظل اتهام زيدان بالفوضى في ريال مدريد خلال الحقبة الثانية التي بدأت في شهر مارس الماضي حتى وصل القلق إلى الجماهير التي كانت لديها آمال كبيرة في الميركاتو الصيفي على تصحيح مسار النادي الملكي.

ولعب ريال مدريد تحت قيادة زيدان 21 مباراة حقق من خلالها 8 انتصارات و6 تعادلات و7 خسائر ومما يثير القلق أيضاً هو توازن الفريق في هذه المباريات، حيث سجل رجال زيزو 36 هدفاً بينما استقبل شباكهم 35 هدفاً وهي نسبة كبيرة على فريق بحجم ريال مدريد ولم يستطع الفريق الحفاظ على عذرية شباكه منذ فبراير الماضي.

وينتظر ريال مدريد 3 مباريات في الليجا خلال شهر ديسمبر هم ليفانتي يوم 14 سبتمبر في الأسبوع الرابع بالليجا على وباريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا على ملعب بارك دي برانس يوم 18 سبتمبر المقبل ثم إشبيلية على ملعب رامون سانشيز بيزخوان يوم 22 ثم أوساسونا على ملعب سانتياجو برنابيو يوم 25 سبتمبر ثم ديربي أتلتيكو مدريد على ملعب واندا ميتروبوليتانو يوم 28 سبتمبر.