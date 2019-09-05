رياضة | عودة نجم ريال مدريد من الإصابة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عودة نجم ريال مدريد من الإصابة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عاد زين الدين زيدان وبقية لاعبيه في ريال مدريد الذين ليسوا في مهمة دولية إلى التدريبات في فالديباس يوم الأربعاء بعد يومين من الإجازة.

ورجع رودريغو رودريجيز الى تدريبات ريال مدريد بعد إصابته في أوتار الركبة الأخيرة.

كما تدرب جيمس رودريجيز وإبراهيم دياز على في الوقت الذي يواصلون فيه الشفاء من إصاباتهم في العضلات.

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من المتوقع أن يكون جميعهم لائقين لمواجهة ليفانتي يوم السبت القادم بينما يجب أن يكون عدن هازارد متاحًا أيضًا.

غادر المهاجم معسكر بلجيكا يوم الثلاثاء لمواصلة تعافيه من إصابة في الفخذ بعد روبرتو مارتينيز استدعاه لواجبه الدولي.

لن يتمكن آسكو وماركو أسينسيو من لعب ليفانتي بسبب إصابتهما ، مع إسينسيو خارج الفريق لفترة أطول من إيسكو.