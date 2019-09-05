رياضة | نيمار يبحث عن الابتسامة بعد العناء

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نيمار يبحث عن الابتسامة بعد العناء والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نيمار كان لديه صيف صعب بدأ الأمر بإصابة في الكاحل والتي استبعدته من بطولة كوبا أمريكا قبل ظهور اتهامات بالاغتصاب، وانتهت بعودة فاشلة إلى برشلونة.

لقد أغلقت نافذة الانتقالات الآن وسيظل لاعبًا في فريق باريس سان جيرمان، لكنه عاد مع أعطاه المنتخب البرازيلي شيئًا يبتسم عنه.

لقد أوضح المهاجم نيته في ترك باريس سان جيرمان هذا الصيف واضحًا جدًا وهذا لم يرضي الكثير من زملائه في الفريق.

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هناك قلق أيضًا تجاهه من بعض أعضاء مجلس الإدارة، لكن يحاول نيمار تسليم صفحة جديدة مع البرازيل وقد نشر صورة لنفسه وهو يستمتع بالتدريب مع رفاقه مع شرح "السعادة".

يواجه الفائزون بكأس أمريكا الجنوبية مباراتين وديتين أمام كولومبيا في ميامي مساء الجمعة ثم بيرو في لوس أنجلوس مساء الثلاثاء.

تعود حياة نيمار إلى طبيعتها، لكنه يأمل في بدء محادثات مع برشلونة مرة أخرى العام المقبل.