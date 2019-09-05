رياضة | "تريبيل أندرلخت"- احذر يا أهلي.. الأجانب غير الإفارقة يرفعون شعار لم ينجح أحد

قام السويسري رينيه فايلر، المدير الفني لنادي الأهلي، بترشيح اسم الفرنسي أدريان تريبيل، لاعب وسط فريق أندرلخت البلجيكي، للانضمام للقلعة الحمراء لتدعيم وسط الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، وكان فايلر قد تولى المهمة الفنية بشكل رسمي الأثنين الماضي ليقود المارد الأحمر خلفا للأوروجوياني مارتن لاسارتي المدير الفني السابق للفريق.

وفي التقرير التالى يلقي "الخليج 365 الرياضي" الضوء على أبرز الصفقات الأجنبية غير الافريقية التى ضمها الأهلي من قبل.

بينو:

تعاقد الأهلي مع مهاجم برازيلي في موسم 2003-2004، ليشارك بينو في 3 مباريات فقط مع الفريق موسم 2003/2004 مع النادي الأهلي، ليعيره بعدها إلى صفوف نادي إي دي لوسادا البرتغالي بالدرجة الثالثة، بسبب إصاباته المتكررة الطويلة، ولم يترك اللاعب أي بصمة سوى هدف سجله في مرمى الإسماعيلي.