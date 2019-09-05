رياضة | "تريبيل أندرلخت"- احذر يا أهلي.. الأجانب غير الإفارقة يرفعون شعار لم ينجح أحد

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كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "تريبيل أندرلخت"- احذر يا أهلي.. الأجانب غير الإفارقة يرفعون شعار لم ينجح أحد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
قام السويسري رينيه فايلر، المدير الفني لنادي الأهلي، بترشيح اسم الفرنسي أدريان تريبيل، لاعب وسط فريق أندرلخت البلجيكي، للانضمام للقلعة الحمراء لتدعيم وسط الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، وكان فايلر قد تولى المهمة الفنية بشكل رسمي الأثنين الماضي ليقود المارد الأحمر خلفا للأوروجوياني مارتن لاسارتي المدير الفني السابق للفريق.
وفي التقرير التالى يلقي "الخليج 365 الرياضي" الضوء على أبرز الصفقات الأجنبية غير الافريقية التى ضمها الأهلي من قبل.
بينو:
تعاقد الأهلي مع مهاجم برازيلي في موسم 2003-2004، ليشارك بينو في 3 مباريات فقط مع الفريق موسم 2003/2004 مع النادي الأهلي، ليعيره بعدها إلى صفوف نادي إي دي لوسادا البرتغالي بالدرجة الثالثة، بسبب إصاباته المتكررة الطويلة، ولم يترك اللاعب أي بصمة سوى هدف سجله في مرمى الإسماعيلي.
الكولومبى كاستيلو:
واحد من اللاعبين الذين توقع جماهير الأهلي نجاحهم، ولكن اللاعب لم يقدم أي شئ يذكر، وانضم الكولومبي كاستيلو إلي القلعة الحمراء في موسم 2004-2005 تحت قيادة البرتغالي مانويل جوزيه قادماً من صفوف فريق أتليتكو بوكارامانجا ولمدة موسم واحد علي سبيل الاعارة فى صفقة بلغت قيمتها 130 الف دولار ، كانت منها 50 الف دولار للنادي و80 الف دولار للاعب، وعاد كاستيلو بعد انتهاء الإعارة الى الدورى الكولومبى مرة أخرى عبر بوابة فريق ديبورتيفو بريرا، وسجل كاستيلو هدف مميز في شباك اسمنت أسيوط في الدوري.
البرازيلى فابيو جونيور:
تعاقد النادى الاهلى مع البرازيلى فابيو جونيور عام 2011 ، لمدة 3 سنوات، ولكنه لم يكمل مع الفريق، بعدما وافق الاهلى على فسخ تعاقده بعد مجزرة بورسعيد، بعد ان تنازل اللاعب عن كافة مستحقاته المالية لدى النادى دون أن يترك بصمة تذكر.
الألمانى هندريك هيلمكه
تعاقد النادى الأهلى مع الألمانى هندريك هيلمكه فى عام 2015 ، لتعويض رحيل موسي إيدان لاعب الوسط، ولكن اللاعب شارك في دقائق معدودة ليرحل في نهاية الموسم دون أن يقدم أي شئ يذكر له مع القلعة الحمراء.
وبالنظر لجميع اللاعبين الأجانب غير الإفارقة الذين لعبوا للأهلي كانت المحصلة "صفر"، ولم ينجح أي أحد منهم في تقديم إضافة قوية تذكر.